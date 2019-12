« Les gens en ont marre de voir les riches s’enrichir sur le dos des plus pauvres. »

Si Hakim (1) devait décrire la vie étudiante en un mot, lequel choisirait-il ? Savoirs ? Échanges ? Épanouissant ? Aucun de ceux-là. Pour cet étudiant en deuxième année qui navigue entre la Sorbonne et Tolbiac, le terme le plus juste serait plutôt « précarité ». Voilà deux ans que ce Roubaisien d’origine occupe un studio « un peu délabré » du Crous. Pour payer son loyer, le jeune homme doit travailler en parallèle de ses études. « Quand j’ai cumulé ma bourse – quand elle est payée à temps –, l’APL et mes…