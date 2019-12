Un nouvel album de Neil Young, toujours aussi engagé pour la défense de la planète.

Sept ans après Psychedelic Pill, Neil Young renoue avec son groupe historique, Crazy Horse, dans une version qui voit le retour de Nils Lofgren en remplacement de Frank Sampedro, lequel semble avoir pris sa retraite à Hawaï. Une formation que l’on pourra peut-être voir sur scène si l’agenda de l’autre patron de Lofgren, Bruce Springsteen, lui en laisse la possibilité. Les plus fétichistes ne manqueront pas non plus de remarquer que le CD s’orne du célèbre rond central du label Reprise comme sur les vinyles…