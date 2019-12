Légende du cinéma américain : Mythes et trous

Filmer la légende analyse les rapports entre récit historique et cinéma américain. Un sujet passionnant mais des oublis nombreux.

I_ci, c’est l’Ouest, Monsieur. Quand la légende devient réalité, on imprime la légende. » La phrase est archiconnue. En 1962, elle fut d’abord une réplique mordante de _L’homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Aujourd’hui, la formule, reprise un peu partout, a valeur de commentaire non seulement sur la presse mais aussi sur la construction de la nation américaine. Aux États-Unis, on aurait choisi de retenir le mythe, décidé de forger une légende que l’on raconterait et que l’on écrirait, que l’on…