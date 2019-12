Olivier Roellinger : Bien manger, un sport de combat

Olivier Roellinger publie Pour une révolution délicieuse, un précieux manifeste pour l’assiette de qualité contre l’agrobusiness. À l’image de sa personnalité.

L’anecdote est éclairante. Il y a peu, en 2017, Olivier Roellin-ger est membre du jury de la finale du Bocuse d’or France, concours de cuisine de renommée internationale. Le casseroleur de Cancale, figure majeure de la gastronomie, s’y rend avec plaisir. Sur place, comme aux autres grands chefs, on lui tend une toque et une veste à revêtir avant de monter sur scène. La toque et la veste portent en gros l’estampille de la première grande surface pour la restauration. « La marque M… » – Métro, pour la citer.…