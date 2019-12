Un volume rassemble les textes écrits par la philosophe durant la dernière année de sa vie, en 1942-1943.

Simone Weil (1900-1943) n’aura eu de cesse de tenter de mettre en accord ses convictions avec sa vie. D’origine juive mais d’une famille agnostique, brillante intellectuelle, docte et curieuse, elle est très tôt attirée par le christianisme en tant que religion du sacrifice et du don de soi. Par volonté de confronter son quotidien à son cheminement théorique, à ses recherches intellectuelles et spirituelles et à ses engagements politiques (plutôt libertaires ou proches du communisme de Souvarine,…