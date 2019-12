« Nous ne sommes pas des “privilégiés”. »

O_n a l’impression que c’est perdu d’avance… » Même si Yannick Pincé soutient la mobilisation du 5 décembre, il en parle avec beaucoup de défaitisme : « Sans les dénigrer, j’ai l’impression que les mobilisations collectives ne marchent plus. Et ça sert l’argumentation du gouvernement, qui a déjà commencé la contre-offensive en disant : “Ce sont des privilégiés toujours en grève qui ne font rien…” » Le professeur d’histoire-géographie au lycée Jean-François-Millet de Cherbourg prévient : « _J’ai pris le…