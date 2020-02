« Il regarde ses vaches et il les trouve belles »

Avec Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, Rodolphe Marconi fait le portrait d’un jeune éleveur qui, comme beaucoup, est étranglé par les difficultés financières mais appréhende le monde sans amertume ni colère, avec une pureté intérieure qui force l’émotion.

Aux membres de l’association Paysans solidaires qui lui demandent s’il a des idées de suicide, Cyrille répond par la négative, mais timidement. Cyrille a la trentaine et est agriculteur dans le Massif central. Financièrement, il ne s’en sort plus. Les raisons : de lourdes dettes contractées quand il s’est installé, plusieurs vaches emportées par des maladies inopinées… Pourtant, le jeune homme a du courage et de l’endurance à revendre. Il travaille comme un damné tout au long d’une journée à rallonge, sept…