Le groupe Oiseaux-Tempête sort un album puissant, bande originale du film Sortilège.

Planant haut dans le paysage musical français contemporain, Oiseaux-Tempête a pris son envol en 2012 sous l’impulsion de Frédéric D. Oberland et Stéphane Pigneul, tous deux multi-instrumentistes et activistes de la frange la plus aventureuse du rock. Foncièrement évolutif, à la composition variable d’un disque à l’autre, le groupe distille une musique – majoritairement instrumentale – tantôt planante tantôt grondante, qui flotte, libre comme l’air, entre le (post-)rock, le jazz contemporain et…