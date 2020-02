Roger Martelli : « L’originalité de la gestion communiste s’est atténuée »

Alors que les municipales ne s’annoncent guère favorables au PCF, l’historien Roger Martelli rappelle comment le communisme municipal est un socle du parti.

Bobigny, Villejuif, Saint-Ouen, Le Blanc-Mesnil en 2014… Peut-être Ivry-sur-Seine et Saint-Denis en 2020. Rien qu’en région parisienne, chaque élection municipale voit le Parti communiste perdre ses places fortes, détenues, a minima, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le choix de ne pas laisser les villes populaires à l’abandon, le développement de services publics de qualité, la création de lieux de sociabilité et d’ambitieuses politiques d’urbanisme sont plus que jamais nécessaires dans…