Au Liban, les médias aussi font leur révolution

Dans le sillage de la contestation née en octobre dernier, le paysage de l’information connaît une profonde mutation. Des acteurs jeunes et indépendants investissent le terrain.

Pouvait-on imaginer lieu plus d’actualité pour une rencontre ? Jean Kassir donne rendez-vous au Démo dans le quartier branché Gemmayze, à Beyrouth. Le bar est situé à moins de cent mètres de deux lieux aussi emblématiques qu’antinomiques : la luxueuse maison où réside Carlos Ghosn depuis sa fuite et le Ring, une artère bloquée épisodiquement depuis le 17 octobre par des Libanais·es réclamant la chute de la classe politique au pouvoir et la fin du système confessionnel. Âgé de 26 ans, le jeune rédacteur en…