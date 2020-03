La rédaction des Cahiers du cinéma a collectivement démissionné.

C_ahiers du cinéma_, suite et fin. Nous soulignions ici même (lire n° 1591 du 20 février) les craintes de la rédaction de la revue envers son nouvel actionnariat, composé de producteurs – une première dans son histoire –, d’hommes d’affaires (Xavier Niel, Alain Weil…) déjà propriétaires de grands médias et dont certains sont ouvertement macronistes, et envers l’arrivée de l’ex-déléguée générale de la Société des réalisateurs de films (SRF). Le 27 février, la rédaction des Cahiers du cinéma a collectivement…