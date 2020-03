Les Monophonics font brillamment revivre les sons de la première moitié des années 1970.

Il y a fort à parier que quiconque découvre les Monophonics avec ce disque fasse deux erreurs d’appréciation, pensant qu’il s’agit d’une formation oubliée du début des années 1970 et de la réédition de l’enregistrement d’un groupe de musiciens noirs. Ni l’un ni l’autre, donc. Les Monophonics sont contemporains, blancs, et publient leur troisième album La première erreur tient au fait que les Monophonics s’évertuent à retrouver la patte et le son d’une époque, à recréer une musique précieuse, délicate et…