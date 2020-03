Grup Yorum : « Soyez un cri pour mon cri »

Deux artistes de la formation musicale Grup Yorum sont en grève de la faim depuis près de neuf mois pour protester contre le harcèlement judiciaire que leur fait subir le régime d’Erdogan.

P_rendre cette décision n’a pas été si difficile au vu de ce que nous vivons chaque jour. Nos instruments et notre musique sont systématiquement détruits. Nos concerts interdits. Nos noms inscrits sur des listes terroristes, et nous sommes emprisonné·es. Bien sûr, nous voulons vivre. Mais parfois il faut être prêt à mourir pour se tenir débout. »_ Ibrahim Gökçek a été libéré de prison il y a quelques jours pour raisons médicales et placé en résidence surveillée à Istanbul. L’homme ne pèse plus que 42…