Le « validisme », une oppression méconnue

Les personnes valides seraient-elles supérieures à celles en situation de handicap ? Non, bien sûr, et pourtant… Un collectif dénonce l’attitude de la société en la matière.

S’il y a bien un geste qui marque Céline Extenso, c’est la caresse sur la joue. « C’est sidérant et humiliant ! J’ai 40 ans, des diplômes, et pourtant les gens continuent à me considérer comme une enfant », fulmine-t-elle. Créatrice avec sept autres femmes du collectif Les Dévalideuses, elle milite au quotidien pour éviter « ces attitudes paternalistes ». En janvier dernier, le collectif lance sur Twitter une opération de sensibilisation. Durant un mois, ses membres prodiguent chaque jour des conseils pour…