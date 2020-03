« Si c’était de l’amour », de Patric Chiha : Danse avec la mélancolie

Avec Si c’était de l’amour, le cinéaste autrichien Patric Chiha livre une captivante approche de Crowd, superbe pièce de la chorégraphe française Gisèle Vienne.

Figure majeure de la danse contemporaine en France, également active dans le champ des arts visuels, Gisèle Vienne évolue dans un univers chorégraphique tourmenté, souvent à la lisière du fantastique. Très sophistiquées pour la plupart, en particulier au niveau de la lumière et de la musique, ses pièces se fondent sur une confrontation dynamique entre le vivant et l’inanimé – comme une continuation par les moyens de la danse de l’éternel conflit entre Eros et Thanatos. Crowd, la dernière pièce en date de…