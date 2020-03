Solidarité avec les migrants : Défense de secourir

Deux ans de travail, de rencontres et d’observations ont été nécessaires aux équipes d’Amnesty International pour élaborer ce rapport aussi dense que poignant intitulé « Compassion sanctionnée : la solidarité devant la justice au sein de la forteresse Europe ».L’objectif : dénoncer les abus législatifs, les méthodes des gouvernements et la criminalisation des personnes et des ONG solidaires des exilé·es. Le rapport se focalise sur des cas de défenseurs et défenseuses des droits humains poursuivi·es pour des motifs fallacieux entre 2017 et 2019 dans huit pays : Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Royaume-Uni et Suisse. Car si, dans les discours officiels, l’Europe s’affiche comme une fervente protectrice des droits humains, la réalité est tout autre lorsqu’il s’agit des personnes migrantes et de ceux et celles qui osent les accueillir avec dignité.

Même s’il est difficile d’obtenir des chiffres, les témoignages s’accumulent dans toute l’Union européenne. En juin 2019, une étude de ReSOMA, plateforme européenne de recherches sur la migration et l’asile, évoquait 49 enquêtes et procès en cours dans onze pays membres de l’UE, soit 158 personnes poursuivies en justice pour avoir porté assistance à des personnes migrantes ou réfugiées.