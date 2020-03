« Where is Jimi Hendrix ? », de Marios Piperides : Nom d’un chien

Le réalisateur chypriote Marios Piperides signe une jolie comédie contre les frontières absurdes.

Quand on surnomme son chien Jimi Hendrix, il n’est pas étonnant qu’on se pose fréquemment la question : « Où est Jimi Hendrix ? » Surtout si l’on vit à Chypre, du côté grec, comme Yiannis (Adam Bousdoukos), et que son chien passe inopinément du côté turc… Voici posées les bases de la comédie de Marios Piperides, où les questions de frontière et d’identité sont abordées sans y toucher. Le film met notamment en exergue les situations absurdes qu’entraînent la coexistence fratricide des deux États et leur…