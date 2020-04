Le confinement sous l'œil de Gil : #10 scènes de ménage

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Confinement et donc fenêtres grand ouvertes ? Ça fait sens. Les consignes d’hygiène nous encouragent à régulièrement aérer nos lieux de vie, à briquer les poignées de portes, à désinfecter l’écran de nos mobiles. Mais nous allons souvent bien plus loin, jusqu’à des frénésies de lessivages et de dépoussiérage. Les ventes de produits d’hygiène explosent. Pourquoi un tel TOC ?

Photographe professionnel depuis 25 ans, Gil Lefauconnier est aussi à l'aise dans la photo d'entreprise que dans le reportage de presse, il concentre son travail sur l'être humain et sa diversité. Retrouvez-le aussi sur Instagram. Pour combler l'ennui, déculpabiliser, préparer l'après, hypothèse Elle. Bien plus mystique, Titiou Lecoq expérimente que « ranger, nettoyer, astiquer, organiser, c'est devenir Dieu », inspirée par Simone de Beauvoir (Le Deuxième sexe) : « Il y a une dimension psychanalytique et existentielle du plaisir ménager (…), une sensation de contrôle et de pouvoir rarement égalée. »

Hélas, le grand ballet des balais et la tornade sol au plafond dessinent aussi des scènes de ménage moins reluisantes… La femme, au foyer confinée, voit sa charge mentale s’alourdir dangereusement, encore plus assignée à l'essentiel des tâches domestiques. Les aides-ménagères à domicile, « non indispensables », sont au chômage technique. Et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, redoute même un « épuisement silencieux » des femmes…

