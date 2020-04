Le confinement sous l'œil de Gil : #11 les recettes

Coincé en appartement à Paris, le photographe Gil Lefauconnier nous livre le journal visuel de ses états d'âme. Et il nous inspire à notre tour. Aujourd'hui, devenir top chef·fe en cuisine (et si j’veux pas ?)

S’il y a bien un truc qui marche pour nous adoucir le confinement, c’est de nous prendre par le ventre. France confinée, mais France cuisinière ! À voir l’indécente cote des émissions culinaires à la télé, la manipulation du fourneau est un sport national en plein essor. L'audience de « Top chef », le concours de jeunes cuistot·es de haut vol, bat record sur records. Alors, bientôt cracks en toques nous aussi ?

Photographe professionnel depuis 25 ans, Gil Lefauconnier est aussi à l'aise dans la photo d'entreprise que dans le reportage de presse, il concentre son travail sur l'être humain et sa diversité. Retrouvez-le aussi sur Instagram. Avec « Tous en cuisine », l’émission maligne de Cyril Lignac, on concocte des plats en direct avec le chef à partir d’une liste d’ingrédients communiqués à l’avance. Illusion médiatique ? Parce qu’au palmarès des « top recettes » recherchées sur internet, on trouve… le pain et la brioche. Des valeurs refuges quand les files s’allongent devant les boulangeries ! Gavé·es par ce déferlement faussement peuple de plats « ultra-simples » expliqués par des stars des pianos, nous ressortons le bon vieux cahier de recettes de mamie. Test : vous connaissez la « salade rose » de guerre de grand-tata Angèle ?

Et vous, gâteau choco ou salade de riz, votre 4e photo ?

