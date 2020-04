Le confinement sous l'œil de Gil : #2 la courante

Coincé en appartement à Paris, pour des semaines… la double peine pour un photographe pro ! Mais après quelques jours à ruminer, Gil Lefauconnier a trouvé l'échappatoire : il s'est lancé dans un journal visuel de ses états d'âme. Et il nous inspire à notre tour. Aujourd'hui, l’angoisse du manque (la ruée sur les pâtes et d’autres curieuses denrées non alimentaires...).