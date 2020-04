Le confinement sous l'œil de Gil : #5 le coup de pompe

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Vous l’aviez instantanément capté, le risque majeur du confinement : grignoter compulsivement, faire tomber son podomètre à 180 pas par jour et donc prendre du poids. Que faire, alors que le trajet entre le canapé et le réfrigérateur culmine à 6,5 mètres ?

Gil Lefauconnierest photographe professionnel depuis 25 ans. Aussi à l'aise dans la photo d'entreprise que dans le reportage de presse, il concentre son travail sur l'être humain et sa diversité. Retrouvez-le aussi sur Instagram. Voilà quelques-unes des idées parmi les plus inaccessibles, comme ce marathon sur balcon ou encore ce circuit de parkour en appartement. Plus simple mais ça requiert de l’habileté, le tennis entre deux fenêtres. Et pour tout le monde, le footing devant son évier. Mais bon, on sait tous que c’est avant tout une question de volonté.

Et vous, activité physique ou rien (comme avant...) ? Quelle serait votre 4e photo ?

