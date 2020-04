Steven Soderbergh : Gros plan sur un virus

Contagion, de Steven Soderbergh, sorti il y a près de dix ans, connaît un vif succès sur les plateformes en ligne. L’occasion de revenir sur la carrière d’un réalisateur incontournable et sur un film à l’efficacité implacable.

Depuis la fin des années 1980, Steven Soderbergh fait figure de pionnier. Lorsqu’en 1989, à 25 ans, il remporte la Palme d’or pour Sexe, mensonges et vidéo, le succès du film redéfinit les contours du cinéma indépendant américain. Plus tard, au fil d’une carrière faite de blockbusters (Erin Brockovich, la trilogie des Ocean’s), d’échecs commerciaux (À fleur de peau, Full Frontal) et de films intimistes (Girlfriend Experience, Bubble), il ne cesse d’expérimenter de nouveaux modes de narration et de…