Le regard de l’anthropologie

En 2015, la revue d’anthropologie Terrain publiait un numéro thématique consacré aux virus. S’intéressant à la sémantique du terme, les articles contenus dans ce volume suivaient la notion depuis les laboratoires spécialisés où elle est étudiée, jusqu’aux médecins qui traitent les malades, en passant par l’observation de cercles d’experts en sécurité informatique, qui eux-aussi se saisissent du mot. Loin de se poser uniquement en termes biologique ou informatique, le traitement proposer par les auteurs, notamment par les deux responsables du numéro, Nicolas Auray et Frédéric Keck, analysait le caractère performatif de la notion et décrivait « le travail ordinaire » de ceux qui « vivent avec des virus », qu’ils soient malades, soignants, scientifiques ou hackers

Mettre l’anthropologie au cœur du débat

En bon représentant de l’anthropologie, le numéro proposait une « ethnographie du virus », agrémentée d’enquêtes menées sur le long terme, souvent plusieurs années, de descriptions, d’entretiens et de récits de vie. Le lire aujourd’hui nous montre en quoi l’anthropologie, discipline des sciences sociales trop souvent absente du débat public, peut pourtant nous permettre de faire un pas de côté pour regarder posément, comparer et prendre le temps de l’analyse. Fructueuse, l’étude conjointe de la gestion des virus entre systèmes biologiques et informatiques proposée dans le numéro permet d’appréhender plusieurs aspects des relations sociales, et en particulier celui, crucial, des représentations.

Découvrir Terrain

Comme tous les numéros de Terrain, ce volume simplement intitulé « Virus » est disponible gratuitement sur Internet. Nous vous conseillons de le parcourir mais, au passage, n’hésitez pas à poursuivre votre lecture pour découvrir les autres textes publiés par cette enthousiasmante revue. Plus de soixante-dix numéros, parus depuis 1983, sont accessibles, avec des titres évocateurs et originaux comme « Attendre », « Rires », « Mentir », « Les usages de l’argent », ou « L'imaginaire écologique ».

Nous vous suggérons de jeter un œil à deux numéros plus récents : le beau recueil dirigé par Grégory Delaplace consacré aux Fantômes et celui sur les Apocalypses compilé par Matthew Carrey.

