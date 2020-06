Ézéchiel Pailhès publie Oh !, superbe album délivrant une musique aux formes libres et à forte teneur poétique.

Ayant entamé son parcours musical au tout début des années 2000, après avoir suivi une formation entre classique et jazz, Ézéchiel Pailhès s’est d’abord fait connaître au sein de Nôze, pétulant duo électro formé avec Nicolas Sfintescu et réputé en particulier pour ses torrides prestations live. Il développe en parallèle une production solo, impulsée en beauté avec l’album Divine (2013) et devenue son activité principale depuis que l’aventure Nôze s’est arrêtée, en janvier 2018. Si le duo cultivait un champ…