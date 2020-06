Pour leur premier documentaire, Lisa Billuart-Monet et Daphné Leblond se sont attaquées au tabou de la sexualité des femmes.

Au terme de la projection de Mon nom est clitoris, on pense immédiatement aux vers de Paul Éluard : « Et par le pouvoir d’un mot / Je recommence ma vie / Je suis né pour te connaître / Pour te nommer : Liberté. » Liberté, parce qu’en faisant témoigner une douzaine de femmes, jeunes – entre 20 et 25 ans –, de leur vie intime, c’est tout un pan de la sexualité féminine que les réalisatrices Lisa -Billuart-Monet et Daphné Leblond dévoilent dans leur premier film. Ce documentaire de 88 minutes est en effet une…