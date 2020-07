L’écologie passe par le socialisme !

Dans un essai didactique et brillant, le philosophe marxiste Michael Löwy explique toute l’acuité de la notion d’écosocialisme.

Jusqu’à quand ? Avec la crise du Covid-19, mais déjà bien avant, tous ceux qui s’essayent à réfléchir sur l’évolution du monde contemporain, face aux immenses dangers qui menacent à la fois l’ensemble de l’humanité et la planète, s’interrogent sur les possibles voies pour modifier ce triste constat. Pleinement inspiré par la pensée marxiste, ce livre s’attache à montrer que le renouveau de cette pensée doit aujourd’hui se confronter à un défi majeur : l’urgence environnementale. Et ainsi mieux entamer une « révision critique profonde ».

Longtemps, la plupart des lectures de Marx et Engels, en particulier celles reposant sur la « conception matérialiste de l’histoire », se sont fondées sur une approche linéaire du progrès technique, faisant du développement capitaliste et industriel une étape fondamentale devant ouvrir la voie au socialisme. Aujourd’hui, il est devenu incontestable que « la sauvegarde des équilibres écologiques de la planète » est tout simplement devenue « incompatible avec la logique expansive et destructrice du système capitaliste ».