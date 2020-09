DÉBAT. CONCILIER SOCIAL ET ÉCOLOGIE

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Rencontre-débat, carte blanche à Politis (entrée libre)

Introduction : Pouria Amirshahi, Président, directeur de la publication de Politis.





Avec

Clémentine Autain, députée La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis,

Julien Bayou, secrétaire national, Europe Écologie Les Verts,

Sophie Binet, co-Secrétaire générale de l’UGICT-CGT,

Jean-François Julliard, président de Greenpeace France.

Modération (Politis) : Pouria Amirshahi et Vanina Delmas

**

Sur place au Bazar Café, 24 Grande Rue François Mitterrand, 58400 La Charité-sur-Loire Ouverture du direct sur internet, Samedi 5 septembre à 16h30 . Retrouvez le programme et les intervenants du Festival des idées (4-5-6 septembre 2020 à La Charité-sur-Loire, Paris et en direct sur internet).

Programme à télécharger également (ici).

• SUIVRE LE DÉBAT EN DIRECT SUR YOUTUBE

• SUIVRE LE DÉBAT EN DIRECT SUR FACEBOOK

• SUIVRE LE DÉBAT EN DIRECT SUR ZOOM

En amont de cette rencontre à laquelle nous vous proposons de participer et d'intervenir, Politis a publié, en juin dernier, un entretien croisé avec Philippe Martinez et Jean-François Julliard. Artisans d’une convergence inédite autour de la « sortie de crise », la CGT et Greenpeace ont engagé un débat exigeant, sans masquer leurs divergences. Par Vanina Delmas et Erwan Manac'h.

Pour commander ce numéro.