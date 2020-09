Récidive des Bostoniens de Magnetic Fields. Avec la même verve singulière et réjouissante.

Derrière le nom de The Magnetic Fields – « Les Champs magnétiques », nom emprunté au livre d’André Breton et de Philippe Soupault – se cache la figure excentrique d’un certain Stephin Merritt, âme ou grand instigateur (éventuellement avec des majuscules) du groupe, comme on voudra. Les Magnetic Fields, originaires de Boston, existent depuis 1991 et sortent leur huitième album, Quickies. Un disque élaboré comme ses prédécesseurs sur un concept de départ qui explique son titre (quickie = « express, en…