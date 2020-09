Semin Ahmadi, 22 ans, originaire de Baghlan, Afghanistan, à Lesbos depuis 9 mois avec ses parents, son frère et sa sœur

Je ne veux pas aller dans le nouveau camp, je veux me rendre sur le continent le plus vite possible. Après avoir passé un entretien nous avons été autorisés à partir, mais le feu s’est déclaré à Moria et les autorités ne nous ont pas permis de quitter l’île. Je n’en peux plus d’être à Lesbos. Nous avons quitté l’Afghanistan en juin 2019 avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur car nous étions menacés par les talibans à cause de mon emploi. Après mon master à l’université de Kaboul j’ai travaillé comme coordinatrice pour des médias étrangers et les talibans nous ont directement menacés. En Afghanistan, j’aimais lire et étudier à la maison. Ici, en tant que jeune réfugiée, je n’ai droit à rien, même pas à un accès à l’éducation. Je ne peux rien apprendre, pas même la culture grecque. Nous sommes totalement isolés.