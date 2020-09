Une excellente compilation ravive Black Fire, label états-unien cultivant son activisme musical entre soul, jazz, funk et rythmes africains.

Installé à Washington, le label Black Fire apparaît au mitan des années 1970 sous l’impulsion de Jimmy Gray et James « Plunky » Branch, tous deux engagés avec des moyens différents dans la lutte pour l’affirmation de la communauté noire aux États-Unis. Œuvrant dans la sphère du jazz à la fois comme DJ et promoteur musical, Jimmy Gray anime une émission intitulée « Black Fire » sur les ondes d’une radio étudiante orientée bien à gauche et diffuse en outre un magazine/catalogue de diffusion de disques…