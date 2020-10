L’Angleterre aussi a ses démons

Paul Gilroy analyse les traces profondes du passé colonial et raciste anglais sur la société multiculturelle outre-Manche. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de la France.

Lire cette Mélancolie postcoloniale de l’auteur britannique Paul Gilroy provoque chez le lecteur français une étrange sensation de déjà-vu : « La pathologie néo-impérialiste des politiques migratoires », les « débats sur l’immigration », « le postcolonialisme et les questions raciales », la « société multiculturelle » outre-Manche… Le sociologue présente les discours actuels de peur et de haine au Royaume-Uni autour de la « présence dérangeante » des Noirs et des migrants postcoloniaux. Des discours…