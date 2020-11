« Les catastrophes provoquent trois fois plus de déplacements que les conflits. »

Alice Baillat, experte associée à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et chercheuse à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) Il est primordial de faire quelques précisions de vocabulaire : parler de déplacement met clairement l'accent sur le caractère forcé du mouvement, alors que la "migration" peut aussi caractériser un mouvement volontaire et choisi. La migration, dans le contexte du changement climatique, peut aussi être une stratégie d'adaptation pour les…