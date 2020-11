La parole aux scientifiques : Sécheresse et mégafeux

Politis donne la parole à des experts qui observent la catastrophe climatique en cours. « Le risque d’incendie augmente partout dans le monde. »

Renaud Barbero, climatologue à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) Le climat n'est qu'une partie de l'équation car un feu a besoin de plusieurs ingrédients : la sources d'ignition, le combustible (la végétation) et les conditions climatiques. Pour l'instant, le lien entre le nombre de départs de feu et le changement climatique n’est pas avéré. Par contre, la propagation dépend en partie du climat (sécheresse, vitesse du vent...). Le changement…