Malgré deux annulations de spectacles, Stéphane Schoukroun et Jana Klein entendent continuer de se raconter et de donner la parole aux territoires.

U ne annulation, c’est rageant, c’est triste. À partir de deux, ça devient une histoire. Ça commence à nous intéresser. » C’est l’une des premières phrases que prononce Stéphane Schoukroun dans le hall du Monfort à Paris, où nous le retrouvons le 29 octobre avec Jana Klein, sa compagne à la vie et à la scène. Au lendemain de la générale de Notre histoire, et de l’annonce du second confinement, la lamentation n’est pas à l’ordre du jour pour le couple. S’ils s’attristent et s’inquiètent de la «…