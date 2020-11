Littoraux français menacés d’ici à 2100

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Méditerranée en danger

Selon le rapport sur l’état de l’environnement et du développement en Méditerranée* publié le 18 novembre, la pollution et le changement climatique « mettent en danger la santé et les moyens de subsistance » des habitants du bassin méditerranéen. La zone se réchauffe 20 % plus rapidement que la moyenne mondiale, 15 % des décès seraient déjà attribuables à des causes environnementales évitables et l’augmentation du niveau de la mer pourrait atteindre de 0,5 à 2,5 mètres d’ici à la fin du siècle.

*RED 2020 réalisé par Plan bleu, organisme travaillant au sein du Programme de l’ONU pour l’environnement et du Plan d’action pour la Méditerranée.