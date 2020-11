M’hammed Henniche, influenceur

M’hammed Henniche crapahute de la communauté musulmane au monde politique depuis une bonne vingtaine d’années. Ce chef d’entreprise d’informatique, président de l’Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis (UAM93), qu’il a contribué à fonder en 2001, est un notable connu comme le loup blanc. Sa spécialité : négocier les projets cultuels à grands coups de soutien politique. « Quand je soutiens un candidat, je vais “travailler le produit” comme un commercial : on prend contact, on discute, on voit ce qu’on peut vendre à la communauté. Mais les gens ne sont pas des moutons, on est dans une démarche sincère », explique-t-il, serein. Cela dit, il se défend de proposer un deal du type « une mosquée = un soutien ». Par exemple à Aulnay-sous-Bois, pour les municipales de 2014, il prend le parti de Bruno Beschizza (LR) contre le maire sortant Claude Ségura (PS) par « punition ». « Les associations de la ville ont travaillé sur un projet commun de mosquée : à la fin, au lieu de créer une fédération, il a fait le choix de favoriser une association et d’écarter les autres. Je lui ai dit “tu vas créer la zizanie”, mais il ne m’a pas écouté. » M’hammed Henniche soutient donc l’adversaire. « J’ai présenté Bruno aux déçus. » C’est « Bruno » qui a été élu et « une école musulmane a été ouverte et confiée à l’autre partie des associations musulmanes ». Une réussite dont il se félicite.

« C’est Claude Bartolone qui m’a fait réaliser notre potentiel dans les quartiers, se souvient-il. En 2001, il était ministre délégué à la Ville et je l’ai fait venir dans une cave d’une cité de Bagnolet pour discuter avec les jeunes. Il était ravi de pouvoir leur parler sans se faire insulter. » Une prise de contact apaisée qui serait due au caractère « musulman » de l’association organisatrice. Mais est-ce son rôle ?