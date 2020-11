Un duo de journalistes décortique la manie des notations. Un phénomène plus profond et plus pervers qu’il n’y paraît.

Notez le livreur de machine à laver ; recommandez une chaîne de location de voitures ; évaluez votre conseiller Pôle emploi et votre médecin de ville… La frénésie des notes n’en finit plus de gagner du terrain. Dans une enquête journalistique vivante et fouillée, Vincent Coquaz et Ismaël Halissat, journalistes à Libération, examinent toutes les facettes d’une frénésie qui, doucement, s’immisce dans les moindres recoins de notre vie sociale. Les auteurs racontent comment TripAdvisor a conduit au…