Christophe Meierhans : Acteur toi-même

On vous avait chaudement recommandé cette pièce « politique et maligne ». Or donc, c’est un olibrius qui explique sa trouvaille démocratique devant un rétroprojecteur : des scrutins non pas pour élire, mais pour disqualifier les exécutifs. Avec ses airs de dégagiste naïf, Christophe Meierhans a chauffé la salle en moins de deux, et l’on imagine déjà des tomates voler car l’artiste a précisé qu’on pouvait « l’interrompre à tout moment ». Deux heures et demie plus tard, c’est lui qui propose « d’en rester là », car la salle est bien partie pour prolonger la performance toute la nuit.

Some Use for your Broken Clay Pots (1) passait au Nouveau Théâtre de Montreuil (93) quelques jours avant la présidentielle de 2017, et on aurait aimé vivre celle-ci sous le régime de la Constitution de Meierhans. Car il en a écrit une, 350 articles, avec l’aide de politistes et de juristes. Et si le principe de « disqualification » des ministres en est la porte d’entrée, il n’est pas la version collective du pouce baissé des arènes romaines : très encadré, il n’est valide qu’accompagné d’une Proposition citoyenne. Les ministres ? Des Chargé·es de bien commun. Que chacun·e peut devenir à son tour, par un processus amorcé par un tirage au sort puis des évaluations collectives dont toute personne peut s’auto--disqualifier si elle n’entend pas assumer de responsabilités.