En Australie, la jeunesse contre l’ogre du charbon

En Australie, la société civile s’active contre les projets du gouvernement reposant sur l’exploitation massive et destructrice de la houille.

L’Australie est en état d’alerte -climatique : la fréquence des chaleurs extrêmes et des sécheresses s’intensifie, les saisons d’incendies deviennent plus longues et destructrices, les inondations sont de plus en plus dévastatrices… Lors de la saison 2019-2020, les mégafeux incontrôlables ont ravagé une superficie forestière équivalente à celle du Royaume-Uni et tué près de trois milliards d’animaux. Du côté des océans, les inquiétudes grandissent aussi : la Grande Barrière de corail a perdu 50 % de sa…