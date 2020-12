Gouverner sans chef, ils l’ont fait ! Et Si on s’alliait ? À Rennes, le community organizing

L es personnes les plus éloignées des décisions publiques doivent pouvoir s’organiser entre elles pour améliorer leurs conditions de vie, résume Claire. Notre rôle, en tant qu’organisateur·ices, est de faciliter cette organisation collective et de partager les outils dont nous disposons. » Si on s’alliait (Sosa), créée en 2014 à Rennes, s’inspire de la méthode Alinsky, du nom du sociologue américain Saul Alinsky, qui la théorisa au milieu du XXe siècle : elle vise à renforcer le pouvoir d’organisation des habitant·es, par exemple face à une injustice sociale ou à un manque d’accès aux droits (1).

« Au départ, nous sommes allé·es à la rencontre des gens. Dans la rue, à la sortie des écoles ou en porte-à-porte. Nous avons écouté et expliqué notre démarche. » Puis, face à la récurrence de certaines problématiques concernant le mal-logement au sein d’immeubles collectifs ou le mauvais accueil des personnes étrangères en préfecture, « nous leur avons proposé de se rencontrer et de décider de ce qu’ils voulaient faire ». Autrement dit, de décider, entre personnes concernées, si elles souhaitaient s’engager dans une action collective, et de quelle manière. En quelques mois, les premières « campagnes » sont lancées.