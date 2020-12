Adepte d’une soul lustrée, le musicien états-unien Kelly Finnigan célèbre Noël en beauté avec A Joyful Sound, album absolument rutilant.

En France, où elle reste surtout associée aux roucoulades sirupeuses de Tino Rossi ou de Mireille Mathieu, la musique de Noël ne suscite pas une grande émulation créatrice et n’apporte que rarement de vrais cadeaux. Dans le proche passé se distingue Noël’s Songs (2011), très joli album de Florent Marchet sur lequel figure notamment une reprise du « Joyeux Noël » de Barbara. Plus singulier encore s’avère The Message of Xmas, mini album aérien conçu par l’aventureux pianiste Christophe Chassol avec le chœur…