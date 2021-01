Le poète parcourt la France du XXe siècle en mots et en images et chatouille là où ça fait rire jaune.

Voilà une association pertinente. D’un côté, le fonds de films amateurs collectés et numérisés par Ciclic Centre-Val de Loire (agence régionale pour le livre, l’image et la culture numérique). Une mine patrimoniale, de 1919 à nos jours. De l’autre, un poète, Jean-Michel Espitallier, l’auteur récent des remarquables La Première Année et Cow-boy, les deux aux éditions Inculte (lire Politis du 18 septembre 2018 et du 4 mars 2020). Résultat : Centre épique, un texte qui caracole au long du XXe siècle, jalonné…