Lyonel Trouillot : « C’est par Haïti que je vois le monde »

Lyonel Trouillot met en scène deux frères dans un quartier défavorisé de Port-au-Prince. Une belle occasion pour l’interroger sur les relations familiales en milieu populaire, l’écriture et la situation dans son pays.

Lyonel Trouillot vit depuis toujours à Port-au-Prince, près des habitants des quartiers pauvres qui peuplent ses livres, comme les deux frères Ti Tony et Franky d’Antoine des Gommiers. Un roman à la langue enchanteresse, on ne peut plus vivante, qui est aussi un hymne à la croyance dans la fiction et à la nécessité des légendes populaires. Le lien indissociable entre Franky et Ti Tony pourrait-il exister en dehors de la famille ? Lyonel Trouillot : Il peut aussi concerner deux amis très proches. Mais la…