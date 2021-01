Agitatrice de la scène française, Rebeka Warrior lance Warriorecords, label à dominante électro pétri de valeurs d’équité et de résistance.

Multi-instrumentiste, chanteuse et DJ, Rebeka Warrior – Julia Lanoë à l’état civil – s’est d’abord fait connaître grâce à deux groupes aux univers très différents : Sexy Sushi, duo mixte (conduit avec Mitch Silver) propulsant une électro pétaradante, et Mansfield.TYA, duo féminin (formé avec Carla Pallonne) évoluant en zones troubles quelque part entre new wave, folk-rock et chanson française. Plus récemment, elle s’est engagée dans un autre duo, Kompromat, piloté avec Pascal Arbez (alias Vitalic) et…