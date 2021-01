Un écosystème musical à repenser

À l’instar de tout le secteur culturel français, la Philharmonie de Paris subit le choc de la pandémie de Covid-19 et doit s’adapter à la situation. Rencontre avec Laurent Bayle, directeur général de l’institution.

Inaugurée en 2015 et implantée dans le parc de la Villette, au sein d’un colossal bâtiment conçu par Jean Nouvel, la Philharmonie de Paris se dresse tout près de la Cité de la musique – créée en 1995 – et forme avec elle une entité commune. Sous le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), cette vaste structure a pour mission de transmettre la culture musicale à un large public via un ensemble de propositions complémentaires (concerts, expositions, ateliers, conférences,…