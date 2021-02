Finance : Quand Wall Street se fait « troller »

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

L’histoire a tout d’une plaisanterie potache, mais pourrait bien se muer en un mouvement sociétal d’ampleur. Tout a commencé sur le forum américain Reddit, prisé des internautes un peu « geeks ». Sur l’un des nombreux canaux de discussion que propose la plateforme, des boursicoteurs du dimanche échangent et s’amusent à faire grimper l’action d’entreprises en perte de vitesse – pour ne pas dire en déshérence – comme Nokia ou BlackBerry. Tout allait bien jusqu’à ce que l’enseigne de vente de jeux vidéo et autres consoles GameStop ne connaisse des difficultés. Le groupe, coté en Bourse, a été, en ce début d’année, victime de fonds vautours spéculant sur sa chute. Mais c’était sans compter sur les membres de Reddit qui, par attachement à la chaîne de magasins de leur enfance et par envie de jouer un mauvais tour aux responsables de la crise des subprimes – de les « troller » –, ont investi massivement dans GameStop. Résultat ? L’action du groupe s’est envolée et les fonds spéculatifs ont perdu beaucoup, vraiment beaucoup d’argent. Pour le fonds Melvin Capital, par exemple, la facture s’élève à 2,75 milliards de dollars ! L’arroseur arrosé enrage, les trolls jubilent, et l’affaire prend une tournure plus politique.

Alors que les fonds vautours, furieux, accusent les boursicoteurs d’avoir manipulé les marchés et multiplient les pressions pour empêcher que cela ne se reproduise, plusieurs personnalités américaines sont montées au créneau. « C’est vraiment quelque chose de voir des gens de Wall Street qui ont longtemps traité notre économie comme un casino se plaindre d’un forum qui traite également le marché comme un casino », s’est amusée Alexandria Ocasio-Cortez. Pour la finance prédatrice, le pire reste à venir : les usagers du forum Reddit ne comptent pas en rester là. Mais gare au bouillon, tout de même, qui pourrait être bien amer pour les petits porteurs en cas d’éclatement d’une bulle… qu’ils ont eux-mêmes créée.