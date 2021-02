Hans Magnus Enzensberger : Des vers qui aèrent

La poésie très singulière de Hans Magnus Enzensberger se déploie dans un beau florilège.

Entré en littérature il y a plus d’un demi-siècle, l’Allemand Hans Magnus Enzensberger – aujourd’hui âgé de 91 ans – est d’abord (re)connu en France comme essayiste et romancier grâce à des livres tels que Culture ou mise en condition ?, Le Bref Été de l’anarchie ou, plus récemment, Tumulte. Ayant également écrit des livres pour enfants et des pièces de théâtre, il creuse en outre le champ de la poésie depuis ses débuts. Aux recueils déjà parus chez Gallimard (Poésies et Mausolée) s’ajoute maintenant…