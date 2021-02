En ces temps de disette, Jazz News et Jazz Magazine donnent des nouvelles d’un monde au chômage technique.

Que sont devenus les musiciens de jazz depuis le début de la crise du coronavirus ? Quelles sont leurs activités depuis qu’ils ne peuvent plus, ou presque plus, monter sur scène ? Comment survivent-ils ? Pour leurs numéros de février 2021, Jazz Magazine et Jazz News, les deux principaux magazines consacrés à cette musique en France, ont fait cause commune. L’objectif : partir à la rencontre de dizaine d’acteurs qui font vivre cette musique, artistes bien sûr, mais aussi directeurs de labels, techniciens et…