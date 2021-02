La nouvelle livraison de la revue annuelle TXT voyage en souriant dans la langue.

Deux numéros après son retour aux affaires, la revue annuelle TXT persiste et élargit ses signatures. Fondée dans les « années 1968 » – la revue a paru dans un premier temps de 1969 à 1993 –, elle reste fidèle à son esprit initial. Non pas avant-gardiste, puisque le mot a perdu de son sens, mais volontiers frondeuse, TXT promeut une poésie débarrassée des atours naïfs et kitsch qui trop souvent lui sont adjoints. La langue ici n’est pas esthétisée, chantonnée ou émasculée ; elle est mise sous tension,…