Ventre à terre

Extrait d’un récit autobiographique en cours d’écriture dans lequel l’auteur, romancier, raconte le viol qu’il a subi de la part de son oncle quand il avait 8 ans. La suite s’attache à comprendre les mécanismes de sidération qu’a laissés dans son existence ce traumatisme originel.

Au retour, en bordure de la forêt, mon oncle a ralenti. Il a viré brusque et s’est engagé en première dans une sente qui finissait en cul-de-sac au milieu d’une clairière. Je ne connaissais pas cette sente, je ne connaissais pas cette clairière. On n’allait jamais dans cette partie de la forêt, trop loin de la maison, plus loin que l’école. La pente était forte, la camionnette a peiné. Mais les ornières étaient peu profondes, grâce au temps sec depuis plusieurs jours. Arrivé dans la clairière, mon oncle a…